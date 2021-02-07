أخبار عاجلة

"الاتفاق" يجري تدريباً استرجاعياً.. و"الربيعي" يخضع لأشعة الرنين -
"يوم المرأة".. جلسة حوارية لسعوديات عن مواجهة الذكاء الصناعي لـ"كورونا" -
"جوجل" تطلق تحديثات استثنائية لعشّاق الفيديوهات -
"تطويره ينتهي 2023".. بيان من وزارة النقل بشأن "طريق الموت" -
واشنطن: رفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب وإبقاء العقوبات على بعض قاداتهم -
السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد في شرق القاهرة (صور) -
القليوبية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"إيران الشريرة".. 122 نائبًا أمريكيًّا يوقّعون قرارًا يدعو "بايدن" لهذا الفعل -
"الوحدة" يستعيد توازنه برباعية في مرمى "الفيصلي" -
وفاة عميد عائلة "المطوع" عن عمر 90 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للحكومة اليمنية

Print
الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للحكومة اليمنية الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للحكومة اليمنية

مصراوي Masrawy

07:49 م الأحد 07 فبراير 2021

صنعاء - (د ب أ)

أعرب الأتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن دعمه الثابت لحكومة وشعب اليمن في ظل مجاعة وشيكة.

جاء ذلك في ختام زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة سفير التكتل لدى الجمهورية اليمنية، لمدينة عدن جنوبي البلاد واستمرت يومين.

وضم الوفد سفراء بلجيكا وألمانيا وإيرلندا وفرنسا وهولندا وفنلندا والسويد، ونائب سفير النرويج لدى اليمن.

وعقد السفراء اجتماعات مع رئيس الوزراء، معين عبد الملك، ووزراء ووممثلين عن المجتمع المدني المحلي ومنظمات دولية غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة في عدن.

و شدد السفراء على أهمية تحسين الظروف المعيشية بشكل ملموس لليمنيين في مختلف أنحاء البلاد، وتشجيع على الدفع بجهودها في محاربة الفساد.

كما شدد السفراء على دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مؤكدين على الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لليمن بأكمله.

واكد الوفد على الهدف الأوروبي المتمثل في "معالجة الاحتياجات الإنسانية وتحسين التنمية الاقتصادية الشاملة على المدى الطويل في البلاد".

ودعا السفراء جميع الأطراف إلى منح الوصول الإنساني الكامل دون عوائق.

واكد الوفد الأوروبي على الحاجة إلى تمكين المرأة والشباب ومشاركتهم الهادفة في رسم مستقبل اليمن، معبرين عن أسفهم لغياب المرأة في الحكومة الحديثة التشكيل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة التونسية: الأزمة السياسية الحالية تعطل مصالح الدولة

رئيس الحكومة التونسية: الأزمة السياسية الحالية تعطل مصالح الدولة

الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي"

الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي"

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

شبكة عيون الإخبارية