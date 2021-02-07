الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للحكومة اليمنية

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مصراوي Masrawy

صنعاء - (د ب أ)

أعرب الأتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن دعمه الثابت لحكومة وشعب اليمن في ظل مجاعة وشيكة.

جاء ذلك في ختام زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة سفير التكتل لدى الجمهورية اليمنية، لمدينة عدن جنوبي البلاد واستمرت يومين.

وضم الوفد سفراء بلجيكا وألمانيا وإيرلندا وفرنسا وهولندا وفنلندا والسويد، ونائب سفير النرويج لدى اليمن.

وعقد السفراء اجتماعات مع رئيس الوزراء، معين عبد الملك، ووزراء ووممثلين عن المجتمع المدني المحلي ومنظمات دولية غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة في عدن.

و شدد السفراء على أهمية تحسين الظروف المعيشية بشكل ملموس لليمنيين في مختلف أنحاء البلاد، وتشجيع الحكومة على الدفع بجهودها في محاربة الفساد.

كما شدد السفراء على دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مؤكدين على الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لليمن بأكمله.

واكد الوفد على الهدف الأوروبي المتمثل في "معالجة الاحتياجات الإنسانية وتحسين التنمية الاقتصادية الشاملة على المدى الطويل في البلاد".

ودعا السفراء جميع الأطراف إلى منح الوصول الإنساني الكامل دون عوائق.

واكد الوفد الأوروبي على الحاجة إلى تمكين المرأة والشباب ومشاركتهم الهادفة في رسم مستقبل اليمن، معبرين عن أسفهم لغياب المرأة في الحكومة الحديثة التشكيل.