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قيادة التحالف: اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيار "مفخختَيْن" أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه

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قيادة التحالف: اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيار "مفخختَيْن" أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه السعودية قيادة التحالف: اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيار "مفخختَيْن" أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه
أكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدراتهما

العميد

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخختَيْن".

وبيّن "المالكي" أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (4) طائرات دون طيار مفخخة هذا اليوم، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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