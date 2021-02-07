إيداع أكثر من 9 ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة

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لـ3 أشهر الماضية لعام 1442هـ

تودع إدارة تعليم القنفذة، يوم غد الاثنين، أكثر من تسعة ملايين ريال، مكافآت الطلاب والطالبات للثلاثة الأشهر الماضية لعام ١٤٤٢هـ.

وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي: إن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين والمعلمين الموفدين.

وأضاف الدكتور "الزاحمي" حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه دوام التوفيق.