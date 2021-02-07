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محافظ الوادي الجديد يعلن موعد تشغيل الغاز الطبيعي في منازل الخارجة

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محافظ الوادي الجديد يعلن موعد تشغيل الغاز الطبيعي في منازل الخارجة محافظ الوادي الجديد يعلن موعد تشغيل الغاز الطبيعي في منازل الخارجة

مصراوي Masrawy

07:16 م الأحد 07 فبراير 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، 30 يونيو المقبل موعدًا لبدء عملية تشغيل الغاز الطبيعي في منازل مدينة الخارجة.

أوضح المحافظ أن أعمال تركيب خطوط الغاز تشمل توصيل أكثر من 35 كم شبكات خطوط في المدينة، حيث من المقرر توصيل الغاز لجميع أنحاء وضواحي المدينة الخارجة.

كما أضاف المحافظ أن المشروع في مرحلته الأولى بالخارجة يتضمن توصيل الغاز الطبيعي لـ 14 ألف مشترك، بينما من المقرر استكمال باقي مراحله في المراكز الإدارية الأخرى خلال الفترة المقبلة.

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