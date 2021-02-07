ضبط 5 أطنان لحوم ومجمدات غير صالح للاستهلاك الآدمي بأسيوط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، حملة تموينية مكبرة على عدد من ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك بالمدينة الصناعية ببني غالب؛ للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأسواق.

وفق ذلك، جرى ضبط عدد 5 آلاف و480 كيلو جرام مجمدات وكبد وفراخ وأسماك ومنتجات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد الثلاجات بالمدينة الصناعية ببني غالب.

بينما جرى تحرير محضر اللازم ومصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.​