لن يرى بالعين المجردة.. كويكب يقترب من الأرض الخميس المقبل

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية، تشهد الخميس المقبل الموافق 11 فبراير 2021 عبور كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2021 CO يبلغ قطره 32 متراً يتحرك بسرعة 11.6 كيلومتر بالثانية.

وقال أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على "فيسبوك"، إن الكويكب سيكون في أقرب مسافة 361,898 كيلومتر عند الساعة 06:20 مساء بتوقيت السعودية (03:20 مساء بتوقيت جرينتش) ولمعانه الظاهري (18 +)، لذلك لن يرى بالعين المجردة ولا يوجد خطر اصطدامه بكوكبنا.

وأوضح أن الكويكب 2021 CO ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة.

وتابع أبو زاهرة: واستنادًا إلى أحدث الحسابات المدارية عالية الدقة، تم التأكيد بأن اقتراب الكويكب 2021 CO يوم الخميس هو الأقرب خلال السنوات العشر القادمة.

وأشار إلى أن الكويكب أكبر قليلا من الكويكب الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013 الذي بلغ قطرة 20 مترا وتفكك على إرتفاع منخفض وتحررت عنه طاقة عالية جداً تسبب في موجه صدم في السماء أدت لتهشم زجاج المباني واصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير و وصول قطع صغيرة من بقايا تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الارض في صورة أحجار نيزكية.

وأضاف: لو أن الكويكب 2021 CO في مسار اصطدام مع الأرض فانه سيتفكك أعلى الغلاف الجوي للأرض ولن يتسبب في "كارثة بمستوى انقراض" ولن يكون له تأثير خطير على سلامة سكان الأرض برغم ذلك فان الكويكب مثير للاهتمام.

ونصح أبو زاهرة المتابعين، باستغلال مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا، إضافة أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض وتقييم قدرتنا على الاستجابة معا لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل.​