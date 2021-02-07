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برلمانية تعقيبًا على وزير الاتصالات: عمال بريد أسوان لم يصرفوا بدل الوجبة منذ 2019

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برلمانية تعقيبًا على وزير الاتصالات: عمال بريد أسوان لم يصرفوا بدل الوجبة منذ 2019 برلمانية تعقيبًا على وزير الاتصالات: عمال بريد أسوان لم يصرفوا بدل الوجبة منذ 2019

مصراوي Masrawy

07:30 م الأحد 07 فبراير 2021

(مصراوي):

قالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تعقيبها على بيان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن عمال وموظفي الهيئة القومية للبريد بأسوان يستغيثون من عدم صرف بدل الوجبة منذ شهر نوفمبر 2019، رغم حصولهم على أحكام قضائية واجبة التنفيذ تمكنهم من صرف مستحقاتهم.

وأشارت البرلمانية، في تصريحات صحفية، إلى مشكلات العاملين بالمحافظة، ومن بينها عدم حصول العاملين المعينين بعد تاريخ 2003 على البدل النقدي، وبدل الإقامة، وعدم تطبيق لائحة العاملين وهيكلة الأجور الجديدة إلا لصالح الإدارة العليا، حيث تم تطبيقها منذ عام 2017 بأثر رجعي لصالحهم منذ 2015 حسب قولها.

ولفتت النائبة إلى عدم توفير الكابلات اللازمة لإزالة الأعطال أو التركيبات الجديدة، ما يؤدي إلى توسيع قائمة الانتظار لطالبي الخدمة.

وتساءلت النائبة: "لماذا لا يتم تطوير مكاتب البريد بقرى ومركز أدفو؟، أو توسعة مكتب بريد المساكن الشعبية بالمدينة وتحسين الشبكات بهذه المكاتب؟".

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