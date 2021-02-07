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بتوجيهات من الرئيس .. ترسل مساعدات طبية وغذائية للسودان

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بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية وغذائية للسودان بتوجيهات من الرئيس .. ترسل مساعدات طبية وغذائية للسودان

مصراوي Masrawy

07:17 م الأحد 07 فبراير 2021

(مصراوي):

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مع الشعب السودان الشقيق ف مختلف الأزمات والمحن.

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية المقدمة من وزارة الصحة المصرية وجامعة الدول العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.

ومن جانبه أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانبها في أوقات المحن والشدائد، مؤكدًا أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة السوداني.

يأتي ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وتأكيد عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

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مصراوي Masrawy

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