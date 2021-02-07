وزيرة البيئة أمام "طاقة البرلمان": 24% انخفاضًا في معدلات التلوث

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

اجتمعت لجنة الطاقة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب حسام صالح عوض الله بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وأعضاء اللجنة لمناقشة بيان الوزيرة التي سبق وألقته أمام البرلمان.

وقال رئيس اللجنة، إن الهدف الرئيسي الذي أنشأت من أجله الوزرات والهيئات المسؤولة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد.

وأكد رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة أن البعد البيئي هو المحور الأساسي في الفكر العالمي في الوقت الحالي، في ظل انتشار وباء كورونا والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر النظيف بشكل يحقق من أمن الموارد ويدعم عدالة استخدامها ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

وتحدثت الوزيرة عن دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على الموارد، مشيرة إلى إنجاز محطات الضوضاء والتي تم الانتهاء من 35 محطة منها.

وأضافت الوزيرة أن هناك انخفاض في نسب التلوث وصل إلى 24% وهناك 108 محطات لرصد التلوث تغطي 23 محافظة في الجمهورية.