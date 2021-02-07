أخبار عاجلة

"الاتفاق" يجري تدريباً استرجاعياً.. و"الربيعي" يخضع لأشعة الرنين -
"يوم المرأة".. جلسة حوارية لسعوديات عن مواجهة الذكاء الصناعي لـ"كورونا" -
"جوجل" تطلق تحديثات استثنائية لعشّاق الفيديوهات -
"تطويره ينتهي 2023".. بيان من وزارة النقل بشأن "طريق الموت" -
واشنطن: رفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب وإبقاء العقوبات على بعض قاداتهم -
السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد في شرق القاهرة (صور) -
القليوبية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"إيران الشريرة".. 122 نائبًا أمريكيًّا يوقّعون قرارًا يدعو "بايدن" لهذا الفعل -
"الوحدة" يستعيد توازنه برباعية في مرمى "الفيصلي" -
وفاة عميد عائلة "المطوع" عن عمر 90 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة البيئة أمام "طاقة البرلمان": 24% انخفاضًا في معدلات التلوث

Print
وزيرة البيئة أمام "طاقة البرلمان": 24% انخفاضًا في معدلات التلوث وزيرة البيئة أمام "طاقة البرلمان": 24% انخفاضًا في معدلات التلوث

مصراوي Masrawy

06:19 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

اجتمعت لجنة الطاقة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب حسام صالح عوض الله بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وأعضاء اللجنة لمناقشة بيان الوزيرة التي سبق وألقته أمام البرلمان.

وقال رئيس اللجنة، إن الهدف الرئيسي الذي أنشأت من أجله الوزرات والهيئات المسؤولة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد.

وأكد رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة أن البعد البيئي هو المحور الأساسي في الفكر العالمي في الوقت الحالي، في ظل انتشار وباء كورونا والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر النظيف بشكل يحقق من أمن الموارد ويدعم عدالة استخدامها ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

وتحدثت الوزيرة عن دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على الموارد، مشيرة إلى إنجاز محطات الضوضاء والتي تم الانتهاء من 35 محطة منها.

وأضافت الوزيرة أن هناك انخفاض في نسب التلوث وصل إلى 24% وهناك 108 محطات لرصد التلوث تغطي 23 محافظة في الجمهورية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

شبكة عيون الإخبارية