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​بالصور- الرئيس و11 وزيرًا في جولة بـ"عزبة الهجانة"

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​بالصور- الرئيس السيسي و11 وزيرًا في جولة بـ"عزبة الهجانة" ​بالصور- الرئيس و11 وزيرًا في جولة بـ"عزبة الهجانة"

مصراوي Masrawy

06:06 م الأحد 07 فبراير 2021

(مصراوي):

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح ، اطلع خلال جولته في عزبة الهجانة، اليوم الأحد، على المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية، موجهًا بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية من كافة الجوانب، والوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

ورافق الرئيس السيسي خلال الجولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والبترول والري والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والإسكان والتضامن الاجتماعي والزراعة والتجارة، بالإضافة إلى اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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مصراوي Masrawy

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