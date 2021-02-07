أخبار عاجلة

"الاتفاق" يجري تدريباً استرجاعياً.. و"الربيعي" يخضع لأشعة الرنين -
"يوم المرأة".. جلسة حوارية لسعوديات عن مواجهة الذكاء الصناعي لـ"كورونا" -
"جوجل" تطلق تحديثات استثنائية لعشّاق الفيديوهات -
"تطويره ينتهي 2023".. بيان من وزارة النقل بشأن "طريق الموت" -
واشنطن: رفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب وإبقاء العقوبات على بعض قاداتهم -
السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد في شرق القاهرة (صور) -
القليوبية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"إيران الشريرة".. 122 نائبًا أمريكيًّا يوقّعون قرارًا يدعو "بايدن" لهذا الفعل -
"الوحدة" يستعيد توازنه برباعية في مرمى "الفيصلي" -
وفاة عميد عائلة "المطوع" عن عمر 90 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تدشين مشروع القيادة المدرسية الرقمية بتعليم عسير

Print
لتوفير الوقت والجهد لخدمة الميدان التعليمي وإنجاز المعاملات

تدشين مشروع القيادة المدرسية الرقمية بتعليم عسير

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، مشروع التحول الرقمي في قسم القيادة المدرسية بتعليم المنطقة، في خطوة تهدف إلى انتهاء العمل بالتعاملات الورقية.

وأوضح رئيس القسم فائز الشهري أن المشروع يأتي تحقيقًا لتطلعات وزارة التعليم لمواكبة التحولات الرقمية السريعة وفق رؤية المملكة 2030، وتطبيق الجودة في التعاملات والتواصل الإلكتروني الرقمي والتفاعلي في بيئة العمل، والوصول السريع للمستفيدين من الهيئة الإدارية والتعليمية، وتوفير الوقت والجهد لخدمة الميدان التعليمي وإنجاز المعاملات.

تدشين مشروع القيادة المدرسية الرقمية بتعليم عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الاتفاق" يجري تدريباً استرجاعياً.. و"الربيعي" يخضع لأشعة الرنين

"الاتفاق" يجري تدريباً استرجاعياً.. و"الربيعي" يخضع لأشعة الرنين

"يوم المرأة".. جلسة حوارية لسعوديات عن مواجهة الذكاء الصناعي لـ"كورونا"

"يوم المرأة".. جلسة حوارية لسعوديات عن مواجهة الذكاء الصناعي لـ"كورونا"

"جوجل" تطلق تحديثات استثنائية لعشّاق الفيديوهات

"جوجل" تطلق تحديثات استثنائية لعشّاق الفيديوهات

"إيران الشريرة".. 122 نائبًا أمريكيًّا يوقّعون قرارًا يدعو "بايدن" لهذا الفعل

"إيران الشريرة".. 122 نائبًا أمريكيًّا يوقّعون قرارًا يدعو "بايدن" لهذا الفعل

شبكة عيون الإخبارية