تدشين مشروع القيادة المدرسية الرقمية بتعليم عسير

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لتوفير الوقت والجهد لخدمة الميدان التعليمي وإنجاز المعاملات

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، مشروع التحول الرقمي في قسم القيادة المدرسية بتعليم المنطقة، في خطوة تهدف إلى انتهاء العمل بالتعاملات الورقية.

وأوضح رئيس القسم فائز الشهري أن المشروع يأتي تحقيقًا لتطلعات وزارة التعليم لمواكبة التحولات الرقمية السريعة وفق رؤية المملكة 2030، وتطبيق الجودة في التعاملات والتواصل الإلكتروني الرقمي والتفاعلي في بيئة العمل، والوصول السريع للمستفيدين من الهيئة الإدارية والتعليمية، وتوفير الوقت والجهد لخدمة الميدان التعليمي وإنجاز المعاملات.