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"السديري" يستقبل الرحالة "الرشيدي" ويبدي استعداده لدعم كل ما تتطلبه رحلته من حائل للرياض

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"السديري" يستقبل الرحالة "الرشيدي" ويبدي استعداده لدعم كل ما تتطلبه رحلته من حائل للرياض "السديري" يستقبل الرحالة "الرشيدي" ويبدي استعداده لدعم كل ما تتطلبه رحلته من حائل للرياض
انطلقت رحلته مشياً على الأقدام تعبيراً عن اعتزازه بالوطن

‬استقبل محافظ محافظة الغاط منصور بن سعد السديري، "رحال حائل" بدر الرشيدي اليوم الأحد بمقر المحافظة.

وقد استعرض الرحال مسيرته التي انطلقت في 25 يناير 2021 من منطقة حائل مروراً بمنطقة القصيم ثم إلى الرياض مشياً على الأقدام؛ تعبيراً عن حبه للوطن واعتزازه به، مقدماً شكره وتقديره لجهود سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لرؤية ٢٠٣٠ وتوازن المملكة.

ومن جهته، قدّم "رحال حائل" عظيم شكره وامتنانه لمحافظ الغاط الذي أبدى استعداده لكل ما يتطلب لتسهيل رحلته في المحافظة وجميع المراكز التابعة، مقدماً شكره أيضاً لأهالي محافظة الغاط على حسن استقبالهم وتعاملهم.

ثم التُقِطَت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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