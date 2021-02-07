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كشف ملابسات التنمر على متحد للإعاقة بالأقصر

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كشف ملابسات فيديو التنمر على متحد للإعاقة بالأقصر كشف ملابسات التنمر على متحد للإعاقة بالأقصر

مصراوي Masrawy

05:58 م الأحد 07 فبراير 2021

القاهرة - مصراوي:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتنمر على مواطن من ذوى التحتياجات الخاصة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة بالتنمر عليه وتصويره بالطريق العام.

بالفحص تبين عدم تقدم أحد بأية بلاغات تتعلق المشار إليه. وبمجرد رصد الأجهزة الأمنية للواقعة اضطلعت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر تحت إشراف قطاع الأمن العام بتحديد الشخص المعتدى عليه فى مقطع الفيديو (مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بمحافظة الأقصر إعتاد التنقل ببعض القرى المجاورة) وتحديد مرتكبى الواقعة 6 أشخاص وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أرمنت).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة بحوزة أحدهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم واقعة التنمر على المجنى عليه وقيام أحدهم بتصوير مقطع الفيديو الذى تم تداوله.

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