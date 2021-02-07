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تداول 27 سفينة وتفريغ 24 ألف طن ذرة في ميناء دمياط

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تداول 27 سفينة وتفريغ 24 ألف طن ذرة في ميناء دمياط تداول 27 سفينة وتفريغ 24 ألف طن ذرة في ميناء دمياط

مصراوي Masrawy

05:29 م الأحد 07 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط انتظام حركة الملاحة، بعد تداول 27 سفينة حاويات وبضائع، اليوم الأحد، وتضمنت حركة الصادر 46034 طنا.

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة، في بيان له، أن الحركة شملت 16356 طن فوسفات، و12583 طن يوريا و2190 طن مولاس و14905 طن رمل.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 24500 طن ذرة و12857 طن قمح و9095 طن خردة و215 طن خشب زان، و4528 طن أبلاكاش و475 طن صودا و5540 رأس ماشية.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 67240 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 43077 طنا.

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