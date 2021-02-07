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يؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري

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السيسي يؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري يؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري

مصراوي Masrawy

05:26 م الأحد 07 فبراير 2021

(مصراوي):

استقبل الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الأحد، نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الراسخة بين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الرئيس خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة، معربًا عن التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات.

كما أكد الرئيس مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي أصيل، في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

من جانبه؛ ثمن "الحجرف" العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا الحرص المتبادل على تعزيزها، ومشيدًا بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن كافة قضايا الأمة العربية، ومساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

كما أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالحرص المصري الدائم تجاه تكاتف الصف وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، إلى جانب دعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية.

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مصراوي Masrawy

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