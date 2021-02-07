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شرطة  الشرقية: القبض على صاحب مقطعي الفيديو المتداولين وبحيازته المسكر

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شرطة  الشرقية: القبض على صاحب مقطعي الفيديو المتداولين وبحيازته المسكر شرطة  الشرقية: القبض على صاحب مقطعي الفيديو المتداولين وبحيازته المسكر
جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات وإحالته إلى النيابة العامة

شرطة  الشرقية: القبض على صاحب مقطعي الفيديو المتداولين وبحيازته المسكر

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه وبالإشارة إلى مقطعي الفيديو المتداولين لشخص يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر، وتوثيقه لذلك ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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