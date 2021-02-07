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كورونا في فلسطين.. 824 إصابة جديدة و14 وفاة و528 حالة تعافٍ

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كورونا في فلسطين.. 824 إصابة جديدة و14 وفاة و528 حالة تعافٍ كورونا في فلسطين.. 824 إصابة جديدة و14 وفاة و528 حالة تعافٍ
خلال الساعات الـ 24 الماضية

كورونا في فلسطين.. 824 إصابة جديدة و14 وفاة و528 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 14 وفاة و824 إصابة جديدة بفيروس "كوورنا" و528 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 93.9 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 64 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 14 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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