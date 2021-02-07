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بالصور.. تحديث أسطول عربات وحدات الإطفاء والإنقاذ في مطارات المملكة

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يتوافق مع أعلى وأحدث المعايير الدولية بهدف تعزيز المنظومة

بالصور.. تحديث أسطول عربات وحدات الإطفاء والإنقاذ في مطارات المملكة

دشّن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، مشروع "تحديث أسطول عربات الإطفاء والإنقاذ المطورة"، الذي يتوافق مع أعلى وأحدث المعايير الدولية بهدف تعزيز منظومة خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات .

ووفرت الهيئة سيارات ومعدات مكافحة الحريق وعربات المواد الخطرة وفق أحدث المواصفات الفنية للمساهمة في زيادة الكفاءة التشغيلية لعربات مكافحة حرائق الطائرات الرئيسية ورفع مستوى الحماية الإطفائية والاستجابة الفعالة للطوارئ لحماية الأرواح والممتلكات داخل المطارات.

وتحرص الهيئة على دعم وتأمين درجة الحماية الإطفائية المطلوبة في مطارات المملكة، حيث تلتزم الهيئة بالمعايير المحلية والدولية المتعلقة بالسلامة والإطفاء والإنقاذ وفق إطار الاهتمام الدولي بخدمات الإطفاء والإنقاذ في مختلف المطارات المدنية في العالم، كما قامت الهيئة بتجهيز أحدث المعدات التي شملت أساطيل المركبات الضخمة القادرة على حمل كميات هائلة من المياه و(المواد الطافئة)، وغيرها من الأجهزة والمعدات المتطورة مما يمكن خدمات الإطفاء والإنقاذ من الوصول إلى أي حادث أو حريق قد يقع -لا قدر الله- في محيط أو مرافق المطار خلال دقيقتين ولا يتجاوز ثلاث دقائق على أعلى تقدير.

مما يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني سعت لتأهيل فنيين من الكوادر الوطنية المتخصصة في خدمات الإطفاء والإنقاذ في العمليات والسلامة بمختلف المطارات السعودية، حيث تؤدي الأكاديمية السعودية للطيران المدني الدور الرئيس في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، وتقدم جميع المهارات والتقنيات الحديثة لتطوير وتدريب العاملين في مختلف مجالات الطيران المدني بالمملكة.

بالصور.. تحديث أسطول عربات وحدات الإطفاء والإنقاذ في مطارات المملكة

بالصور.. تحديث أسطول عربات وحدات الإطفاء والإنقاذ في مطارات المملكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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