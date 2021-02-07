المؤسسة الخيرية "إخاء" تختتم برنامج التوعية بأضرار المخدرات

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وتكرم عددًا من منسوبيها خلال حفل بديوانية "الشدي"

نظمت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، حفلها الختامي بديوانية الشيخ عبد الله بن محمد الشدي، وقدم خلاله الأمين العام للمؤسسة صالح بن خليف الدهمشي، الشكر والتقدير لمنسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لجهودهم في توعية الأبناء بأضرار المخدرات، وجولتهم في بيوت "إخاء الرياض النموذجية"، على مدى الشهرين الماضيين.

وتعد مشكلة المخدرات حاليًّا من أكبر المشكلات التي تعانيها دول العالم وتسعى جاهدة لمحاربتها؛ لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

ولَم تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات أو على بلد معين أو طبقة محددة من المجتمع، بل شملت جميع الأنواع والطبقات، كما ظهرت مركّبات عديدة جديدة لها تأثير واضح على الجهاز العصبي والدماغ.

ومن خلال هذا البرنامج تمت توعية وإرشاد الأبناء عن مخاطر ومضار استخدام المخدرات، خلال الزيارات الدورية الميدانية من رجال مكافحة المخدرات للأبناء في البيوت النموذجية وأثناء البرامج والأنشطة الترفيهية للأبناء.

وفي نهاية الحفل كرّم الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، كلًّا من: العقيد سلطان الجبرين، والرائد فهد الحربي، وسجدي العتيبي، والشيخ عبد الله بن محمد الشدي، نظير رعاية الحفل في ختام البرنامج الذي أُقيم في ديوانية الشدي.

حضر الحفل عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ والإعلاميين وعدد من أبناء "إخاء" وموظفي الإدارة العامة وفرع إخاء الرياض.