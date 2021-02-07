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صور.. افتتاح قسم ثالث العاشر من رمضان في الشرقية

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صور.. افتتاح قسم ثالث العاشر من رمضان في الشرقية صور.. افتتاح قسم ثالث العاشر من رمضان في الشرقية

مصراوي Masrawy

04:58 م الأحد 07 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، اليوم الأحد، قسم ثالث العاشر من رمضان، الموجود بالمنطقة الواقعة بين الحى الخامس عشر، والحي السادس عشر؛ وذلك لخدمة المواطنين المدينة.

حضر الافتتاح اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، واللواء أيمن هنداوي، مساعد مدير الأمن لفرقة العاشر من رمضان، والعميد مصطفى عرفة، مدير فرع البحث البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، والعميد أحمد عبدالحميد، مدير شرطة النجدة بالعاشر من رمضان، والرائد محمد أشرف خشنية، رئيس مباحث ثالث العاشر، ومعاونه الرائد حسام بلطة والرائد أشرف قاسم.

وأعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الانتهاء من تنفيذ قسم شرطة ثالث واستلامه، في ضوء حرص الجهاز على تقديم خدمات للمدينة.

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