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صور.. قوافل طبية مجانية في وادي أبوجعدة بجنوب سيناء

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صور.. قوافل طبية مجانية في وادي أبوجعدة بجنوب سيناء صور.. قوافل طبية مجانية في وادي أبوجعدة بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

04:53 م الأحد 07 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، عن إطلاق قافلة طبية مجانية إلى وادي مدخل أبوجعدة التابع لمدينة رأس سدر يوم الجمعة المقبلة.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم، إن القافلة تسمر بوادي مدخل أبوجعدة خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، لتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة تتضمن 8 تخصصات طبية مختلفة، منها الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، و عيادة تنظيم أسره، إضافة إلى معمل وصيدلية لصرف الدواء.

وأكد أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة "، والتي تهدف إلى توقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان، وتقديم الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن القافلة التي توجهت إلى أودية تال وغرندل بمدينة أبوزنيمة، أنهت أعمالها بتوقيع الكشف والفحص الطبي على ١٦٨حالة مرضية مختلفة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم مجانًا، إضافة إلى تحويل خمس حالات لمستشفى أبورديس المركزي لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة .

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