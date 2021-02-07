أخبار عاجلة

السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد في شرق القاهرة (صور) -
القليوبية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"إيران الشريرة".. 122 نائبًا أمريكيًّا يوقّعون قرارًا يدعو "بايدن" لهذا الفعل -
"الوحدة" يستعيد توازنه برباعية في مرمى "الفيصلي" -
وفاة عميد عائلة "المطوع" عن عمر 90 عاماً -
فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها -
"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية -
وفاة كاتم أسرار "ابن لادن" وحارسه الشخصي -
"الأهلي" يعلن حجم إصابة "ميتريتا".. ومدة غيابه -
أمريكا: إصابات كورونا تتخطى 27.4 مليون حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

انهيار جليدي شمالي الهند يوقع عشرة ضحايا والسلطات تحاول استجلاء مصير 150 مفقودا

Print
انهيار جليدي شمالي الهند يوقع عشرة ضحايا والسلطات تحاول استجلاء مصير 150 مفقودا انهيار جليدي شمالي الهند يوقع عشرة ضحايا والسلطات تحاول استجلاء مصير 150 مفقودا

مصراوي Masrawy

05:02 م الأحد 07 فبراير 2021

وكالات:

تسبب انهيار جليدي في مرتفعات مقاطعة أوتاراخند شمالي الهند، اليوم الأحد، بفقدان أكثر من 150 شخصا إلا أن السلطات لم تعلن بعد أنهم في عداد الموتى، ما عدا 10 جثث أعلنت العثور عليها.

وذكرت قناة "سي إن إن نيوز 18" الهندية، ونقلت عنها وكالة سبوتنيك، أنه "تم العثور على 10 جثث جراء الانهيار الجليدي في مرتفعات مقاطعة أوتاراخند شمالي الهند".

وبوقت سابق، أفادت مصادر في شرطة الحدود الهندية التبتية لوكالة "سبوتنيك" اليوم بأنه "تم انتشال 3 جثث حتى الآن ونخشى ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من خمسين شخصًا نتيجة انهيار جزء من قمة ناندا ديفي الجليدية في مقاطعة أوتاراخند الشمالية بسبب فيضان هائل صباح اليوم".

ووفقا للمصادر، فقد حوصر الضحايا في نفق في موقع مشروع ريشي جانجا للطاقة عندما حدث الانهيار الجليدي.

كما أكدت مصادر بالشرطة الهندية لسبوتنيك أنه "تم إنقاذ 16 شخصا كانوا محاصرين في نفق جراء الانهيار الجليدي في مرتفعات مقاطعة أوتاراخند الهندية".

كانت وكالة الأنباء الهندية "بي تي آي" قد نقلت عن إدارة مكافحة الكوارث أن أكثر من 150 شخصًا ربما يكونوا في عداد المفقودين في مقاطعة أوتاراخند شمالي الهند إثر الانهيار الجليدي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في تغريدة على تويتر" إنه على اتصال دائم بالسلطات في مقاطعة أوتاراخند الشمالية لتلقي آخر المستجدات بشأن التطورات في المنطقة المتضررة من الانهيار الجليدي.

وبوقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الهندية اتخاذها حالة التأهب القصوى في المناطق الشمالية من البلاد، وذلك بعد انهيار جزء من قمة ناندا ديفي الجليدية.

كما أوصت إدارة الإغاثة المحلية السلطات بإجلاء الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة إلى أماكن آمنة إذا لزم الأمر.

وتقع ولاية أوتاراخند شمالي الهند في جبال الهيمالايا وهي معرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية. وفي يونيو 2013، اجتاحت السيول العارمة أجزاء كبيرة من ولاية أوتاراخند ما أسفر عن فقدان نحو ستة آلاف شخص.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

شبكة عيون الإخبارية