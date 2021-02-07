محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية شكشوك

مصراوي Masrawy
04:48 م الأحد 07 فبراير 2021
الفيوم – حسين فتحى:
أعلن الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أكد خلال لقائه برئيس شركة مياه الشرب، ورئيس مركز ومدينة أبشواى، ومدير عام المساحة بحضور كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ثروت المحلاوى نائب مدير أمن الفيوم، و المحاسب محمد أو غنيمة سكرتير عام المحافظة، على ضرورة الإسراع في إنهاء مشكلة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية الأرض المخصصة لمشروع تنفيذ الصرف الصحى بقرية شكشوك.
وأوضح أن ذلك حتى يتم تنفيذتنفيذ المشروع في أسرع وقت، حرصاً على المصلحة العامة لأهالي القرية، موجهاً رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد مذكرة تفصيلية بمشكلة التعويضات.
وجه المحافظ، رئيس مدينة أبشواي، بالتنسيق مع أهالي "شكشكوك" المستفيدين من تعويضات نزع الملكية لصرف جزء من المبالغ المستحقة، لحين ورود التمويل الإضافي لاستكمال صرف التعويضات.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنه جرى أيضاً خلال اللقاء مناقشة خطة تنفيذ وتمويل الطريق الربع دائري بمركز أبشواي.