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محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية شكشوك

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محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية شكشوك محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية شكشوك

مصراوي Masrawy

04:48 م الأحد 07 فبراير 2021

الفيوم – حسين فتحى:

أعلن الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أكد خلال لقائه برئيس شركة مياه الشرب، ورئيس مركز ومدينة أبشواى، ومدير عام المساحة بحضور كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ثروت المحلاوى نائب مدير أمن الفيوم، و المحاسب محمد أو غنيمة سكرتير عام المحافظة، على ضرورة الإسراع في إنهاء مشكلة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية الأرض المخصصة لمشروع تنفيذ الصرف الصحى بقرية شكشوك.

وأوضح أن ذلك حتى يتم تنفيذتنفيذ المشروع في أسرع وقت، حرصاً على المصلحة العامة لأهالي القرية، موجهاً رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد مذكرة تفصيلية بمشكلة التعويضات.

وجه المحافظ، رئيس مدينة أبشواي، بالتنسيق مع أهالي "شكشكوك" المستفيدين من تعويضات نزع الملكية لصرف جزء من المبالغ المستحقة، لحين ورود التمويل الإضافي لاستكمال صرف التعويضات.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنه جرى أيضاً خلال اللقاء مناقشة خطة تنفيذ وتمويل الطريق الربع دائري بمركز أبشواي.

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