لك حق البيع.. كيف تحصل على قطعة أرض من الإسكان في 5 مدن؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان مرحلة تكميلية جديدة من الأراضي الإسكان المتميز، في مدن بدر والفيوم الجديدة وأسوان الجديدة والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة، بواقع 380 قطعة أراض والمساحات تتراوح بين 430 و720 مترا.

ووفقا لكراسة الشروط والاشتراطات العامة، يمكن إعادة بيع قطع الأرض لكن بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز وسداد المصاريف الإدارية المقررة وفقا للائحة العقارية المعمول بها بالهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، بجانب سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض.

ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز بداية من اليوم وحتى الخميس 11 فبراير الجاري، على أن يبدأ الحجز بالأسبقية اعتبارا من 21 وحتى 22 فبراير الحالي، حيث يأتي الطرح الجديد من الأراضي المميزة، كمرحلة تكميلية للمتقدمين الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق والذي تم الإعلان عنه بالصحف بتاريخ يوم 28 يوليو 2020، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز.

وجاء عدد القطع والأسعار على النحو التالي:

- في مدينة بدر يتم طرح 126 قطعة أرض، بمساحة متوسطة تصل لـ600 متر، وسجل سعر المتر 3710 جنيهات.

- في العاشر من رمضان يوجد 42 قطعة أرض بمساحات تصل لـ450 مترا، بسعر 1920 جنيها.

- ويتم طرح 62 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، بمساحة تصل لـ430 مترا، بسعر 1575 جنيها للمتر.

- وفي مدينة الفيوم الجديدة يتم طرح 14 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 650 مترا و720 مترا، وبأسعار تصل لـ1785 جنيها للمتر.

- كما يتم طرح 136 قطعة أرض في أسوان الجديدة، بمساحة 500 متر، وبسعر 1370 جنيها للمتر.

ويمكن معرفه الشروط وطريقة التقديم من هنا

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