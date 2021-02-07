في 4 نعوش.. تشييع جثامين ضحايا "منزل الشواخين المنهار" بسوهاج - صور

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

شيع المئات من أهالي مركز ومدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، في مشهد جنائزي مهيب، جثامين 4 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم تحت أنقاض منزل بحارة الشواخين دائرة قسم شرطة جرجا.

وحمل الأهالي جثامين المتوفين في 4 نعوش، إلى مثواهم الأخير وسط صراخ وبكاء أهلية وأقارب المتوفين.

وصرحت النيابة العامة بمركز جرجا بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج بدفن جثامين المتوفين الأربعة.

البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز قسم شرطة جرجا بانهيار منزلين ووجود متوفين ومصاب بحارة الشواخين دائرة القسم.

تبين من التحريات انهيار منزل مكون من طابقين "غير مأهول بالسكان" ما نتج عنه انهيار منزل مجاور له ملك "محمد منصور عبد الرحيم" ٤٥ عامًا عامل "مأهول بالسكان".

نتج عن الواقعة انهيار مالك المنزل المذكور وزوجته شيماء بدري محمد ٢٩ عامًا، وابنتيهما حبيبة محمد منصور ٨ أعوام، وشقيقتها "رشا" ١٣ عامًا، وإصابة شقيقهما "كريم" 18 عامًا بضيق في التنفس.

وأكدت التحريات أن سبب الانهيار قدم المنزلين وتهالكهما، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى جرجا العام، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.