بـ100 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي في 3 قرى بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تابع مع اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال مشروع صرف صحي قرى "العكل – كراديس – فرغان" التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، والمقام بتكلفة مالية تقدر بـ 100 مليون جنيه لتساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية، في بيان له اليوم الأحد، أنه جاري تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفه إجمالية بلغت 12 مليار و 356 مليون جنية، والتي تشمل إقامة 33 محطة معالجة، و194 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمه قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.

شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع.