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نيابةً عن ولي العهد.. "الرويلي" يرعى تخريج الدفعة 99 من طلبة كلية فيصل الجوية

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نيابةً عن ولي العهد.. "الرويلي" يرعى تخريج الدفعة 99 من طلبة كلية فيصل الجوية نيابةً عن ولي العهد.. "الرويلي" يرعى تخريج الدفعة 99 من طلبة كلية فيصل الجوية
في حفل أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز

نيابةً عن ولي العهد..

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، حفل تخريج الدورة 99 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض.

وبهذه المناسبة، ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة أوضح فيها أن الدفعة التاسعة والتسعين من طلبة الكلية أمضوا أكثر من ثلاث سنوات في ميادين التدريب ومقاعد الدراسة، أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، وأصبحوا مؤهلين للانضمام لزملائهم في وحدات القوات الجوية.

وبيّن "الرويلي" أن الدورة تضم طالبين من مملكة البحرين الشقيقة وآخرين من دولة الكويت الشقيقة، انضموا إلى من سبقهم من زملائهم، ليصبحوا جميعاً جاهزين للانطلاق إلى ميادين العزة والكرامة.

بعد ذلك، ألقى الطالب الخريج عبدالحكيم الحربي، كلمة الخريجين عبر فيها عن سعادته وزملائه الخريجين لرعاية رئيس هيئة الأركان العامة حفل التخريج؛ ليكونوا ضباطاً متخصصين في القوات الجوية الملكية في لحظاتٍ خالدةٍ، في طريق المجد والسؤدد، حماةً للدين والملك والوطن، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن الظن في أداء المهام والواجبات.

عقب ذلك، أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رُتَبهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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