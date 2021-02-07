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"البلدية والقروية والإسكان" تنفذ أكثر من 14500 جولة رقابية وتغلق 550 محلًّا مخالفًا

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رصد 2960 مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات

تُواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في أماناتها وبلدياتها، تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع، والحد من انتشار المستجد COVID19.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية في منظومة القطاع البلدي بمختلف مناطق ومحافظات المملكة قامت يوم أمس السبت بتنفيذ (14589) جولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام.

وأضافت الوزارة أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد (2960) مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

ولفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان النظر إلى أن الأمانات والبلديات قامت بإغلاق (550) منشأة خلال يوم أمس لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة منها، والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وطبّقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأكّدت على أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، وكذلك ضرورة تحميل تطبيق "توكلنا".

وشددت الوزارة على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظًا على الصحة والسلامة العامة، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية؛ حفاظًا على صحة الجميع. كما أهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية بالاتصال على مركز البلاغات البلدية (940).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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