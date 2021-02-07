أخبار عاجلة

"إيران الشريرة".. 122 نائبًا أمريكيًّا يوقّعون قرارًا يدعو "بايدن" لهذا الفعل -
"الوحدة" يستعيد توازنه برباعية في مرمى "الفيصلي" -
وفاة عميد عائلة "المطوع" عن عمر 90 عاماً -
فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها -
"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية -
وفاة كاتم أسرار "ابن لادن" وحارسه الشخصي -
"الأهلي" يعلن حجم إصابة "ميتريتا".. ومدة غيابه -
أمريكا: إصابات كورونا تتخطى 27.4 مليون حالة -
الهند تقدم مساعدات إنسانية طارئة إلى سوريا -
تصاعد أزمة كورونا في تنزانيا والرئيس يعلن خلو البلاد من "كوفيد-19" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الداخلية لا تستبعد العودة إلى فرض حظر التجول للحد من تفشي كورونا

Print
الداخلية السعودية لا تستبعد العودة إلى فرض حظر التجول للحد من تفشي كورونا الداخلية لا تستبعد العودة إلى فرض حظر التجول للحد من تفشي كورونا

مصراوي Masrawy

04:28 م الأحد 07 فبراير 2021

وكالات:

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طلال الشلهوب، اليوم الأحد، أن قرار العودة إلى نظام منع التجول لمواجهة تفشي (كوفيد 19)، بيد أفراد المجتمع؛ وإذا ما دعت الحاجة فسيتم إقرار ذلك.

وقال الشلهوب، في مؤتمر صحفي نقلت عنه قناة ""، "القرار بيد المجتمع، ومتى دعت الحاجة لاتخاذ ما يلزم لحماية الإنسان، وهذا هو نهج قيادتها؛ سيتم اتخاذ ما يلزم وفق ما تتطلبه المرحلة".

وأضاف، "تم ضبط 31 ألف مخالف [للإجراءات الاحترازية] الأسبوع الماضي .. هناك عدم التزام بهذه القرارات [الإجراءات]؛ وأؤكد أن القرار بيد المجتمع، وما تراه الجهات الأمنية، يأتي بعد ذلك".

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، "أجدد التذكير، أنه كما نجحنا في المراحل السابقة، نستطيع أن ننجح في المراحل القادمة، ونتجاوز هذه الأزمة".

وأوضح العبد العالي أنه يُسجل ارتفاعا في منحنى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في السعودية؛ وأن الحالات الحرجة ارتفعت بنسبة 35 بالمئة.

ورصدت وزارة الصحة السعودية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 317 حالة إصابة بفيروس كورونا؛ وسجلت 5 حالات وفاة، و278 حالة تعافي من المرض المتسبب به الفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بعدوى كورونا في المملكة 370278، وعدد جالات الوفاة 6402؛ فيما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 361515.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القليوبية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القليوبية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تغلق 8 مساجد بعد ظهور إصابات كورونا بين المصلين

السعودية تغلق 8 مساجد بعد ظهور إصابات كورونا بين المصلين

السعودية: منحنى إصابات كورونا يواصل انخفاضه

السعودية: منحنى إصابات كورونا يواصل انخفاضه

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

شبكة عيون الإخبارية