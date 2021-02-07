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الأهالي استقبلوه بالزغاريد.. يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة-

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الأهالي استقبلوه بالزغاريد.. السيسي يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة- فيديو الأهالي استقبلوه بالزغاريد.. يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة-

مصراوي Masrawy

03:55 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الأحد، أعمال تطوير عزبة الهجانة بمنطقة شرق القاهرة.

ورافق الرئيس، خلال الجولة التفقدية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، والمسؤولين عن المشروع.
واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل عن مشروع تطوير عزبة الهجانة والمناطق المحيطة بها.

واستقبل أهالي المنطقة، الرئيس السيسي بالزغاريد والتصفيق الحار، مرددين هتافات "بنحبك يا ريس، وتحيا ".

ويتضمن التطوير إنشاء محور الوفاء والأمل، كأهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر؛ حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس.

ويبدأ المحور من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

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