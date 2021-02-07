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برلماني: تشريعية النواب تبدأ مناقشة لائحة "الشيوخ".. اليوم

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برلماني: تشريعية النواب تبدأ مناقشة لائحة "الشيوخ".. اليوم برلماني: تشريعية النواب تبدأ مناقشة لائحة "الشيوخ".. اليوم

مصراوي Masrawy

03:51 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ في الثالثة من عصر اليوم الأحد، بعد إحالتها من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، والذي قام المستشار حنفي جبالي، بدوره بإحالتها إلى اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.

حددت اللائحة عددًا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية؛ أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلًا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات، واللائحة تضمنت جزاءات برلمانية، حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، التي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر، وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.

اللائحة تضمنت 14 لجنة برلمانية، مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى، حال وجود حاجة إلى ذلك، كما نصت على أنه من حق كل حزب تشكيل هيئة برلمانية بأكثر من عضوَين، ويخطر رئيس المجلس، بداية كل دور انعقاد، بالممثل القانوني للهيئة، كما نصت على أنه إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال في شركة أو كيان تجاري، عليه أن يعهد في إدارة الأسهم إلى شخص لا يكون قريبًا من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريكًا، أو يبيع هذه الأسهم، طبقًا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.

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