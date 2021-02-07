مدير "بحوث أمراض النباتات" يكشف عن جهود الاكتشاف المبكر لصدأ القمح الأصفر

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد :

قال الدكتور أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن باحثي قسم بحوث أمراض القمح خلال شهرَي يناير وفبراير، قاموا بالمرور المكثف على زراعات القمح في جميع محافظات مصر على الأصناف "سخا 95"، "مصر 3"، "جيزة 171"، "سدس 14"، "جميزة 12"، "سخا 94"، "جيزة 168"، "مصر 1"؛ للاكتشاف المبكر لأية إصابات لمرض الصدأ الأصفر.

وأضاف خليل، في بيان له اليوم الأحد، أنه بعد المرور على زراعات القمح خلال الفترة السابقة وحتى الآن، لم يتم اكتشاف أية إصابات بمرض الصدأ الأصفر، وحالة القمح جيدة جدًّا.

وتابع مدير معهد بحوث أمراض النباتات بأن الحملات تمت بالتنسيق والتعاون مع مفتشي الإرشاد والمكافحة في مديريات الزراعة في المحافظات، والتكامل بين كل قطاعات وزارة الزراعة؛ لمجابهة مرض الصدأ الأصفر، للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.