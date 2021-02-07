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صور.. تسليم 3500 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة في بورسعيد

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صور.. تسليم 3500 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة في بورسعيد صور.. تسليم 3500 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة في بورسعيد

مصراوي Masrawy

04:05 م الأحد 07 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وثائق تأمين شخصية لـ3592 عامل من فئة العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهذه الفئة خاصة هذه الفترة نتيجة تداعيات .

وأكد الوزير أن هناك اهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمة خلال هذه الفترة بناء على توجيهات الرئيس، وأن وثيقة التأمين تأتي لتأمين حياتهم تحسبا لأي ظروف، ولتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

وأشار إلى أن هناك تواصل بين مديرية القوى العاملة ببورسعيد والعمالة غير المنتظمة للحفاظ على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لجهود وزارة القوى العاملة على أرض بورسعيد.

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