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"هنجملها".. مبادرة لتطوير شوارع قرية سرنباي في البحيرة - صور

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"هنجملها".. مبادرة لتطوير شوارع قرية سرنباي في البحيرة - صور "هنجملها".. مبادرة لتطوير شوارع قرية سرنباي في البحيرة - صور

مصراوي Masrawy

04:00 م الأحد 07 فبراير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، تطوير وتجميل شوارع قرية سرنباي، بمركز المحمودية، ضمن مبادرة " هنجملها"

وتتضمن أعمال تجميل الشوارع تركيب الإنترلوك بمسافة تقدر بـ ٨٠٠ م من الشوارع الفرعية بالقرية.

وأشاد آمنة، بدور المجلس الوطني للشباب في العمل على تنمية العديد من القطاعات وخاصة من خلال مبادرة "هنجملها " ومبادرة "مجلس إدارة الشارع" برعاية ودعم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بهدف نشر الوعي لدى النشء والشباب والعمل على الحفاظ على البيئة بالشوارع وتطويرها، مؤكدا على أهمية و دور المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدنى كشريك أساسي وفاعل مع جهود المحافظة والأجهزة التنفيذية.

وأكد المحافظ على تقديم كافة اوجه الدعم للقرية والوقوف على احتياجاتها وتذليل الصعاب لتحقق المبادرة أهدافها، مشيرًا إلى ادراج معظم الشوارع الرئيسية بها بخطة الرصف لهذا العام، بالإضافة إلى تحمل المحافظة نصف قيمة أعمال تركيب الانترلوك بباقى شوارع القرية وتقديم ١٠٠ الف جنيه دعم إضافى للقرية.

ولفت المحافظ إلى أنه جار تنفيذ نفس تلك الأعمال بحى الزهور بأبو حمص وحي زهراء كفر الدوار داعيا القرى والمناطق للمشاركة فى مثل تلك المبادرات.

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