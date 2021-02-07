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"فيصل بن سلمان": المملكة اتخذت قرارًا حكيمًا في وقت قياسي للحد من انتشار كورونا

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"فيصل بن سلمان": المملكة اتخذت قرارًا حكيمًا في وقت قياسي للحد من انتشار كورونا "فيصل بن سلمان": المملكة اتخذت قرارًا حكيمًا في وقت قياسي للحد من انتشار كورونا
أكد أن المدينة المنورة رفعت من إجراءاتها الاحترازية بعد العودة

أكد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، خلال كلمته في ندوة جهود المملكة العربية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا، أن المملكة اتخذت قرارًا حكيمًا في وقت قياسي؛ للحد من انتشار الفيروس في الحرمين الشريفين.

وقال: "بالتزامن مع بدء الجائحة اتخذت منطقة المدينة المنورة الإجراءات الوقائية المباشرة، حدت بفضل الله من انتشار الفيروس".

وسلط الأمير فيصل بن سلمان الضوء على الأحياء ذات التكدس السكاني، فتم نقل العمالة إلى الفنادق ريثما يجهز لهم مكان ملائم يتفق مع الإجراءات الوقائية، كما رفعت منطقة المدينة المنورة من إجراءاتها بعد العودة فجعلت تطبيق "توكلنا" إلزاميًّا لدخول الأماكن التجارية والمرافق الصحية.

كما قدم أمير المنطقة اقتراحًا خلال مداخلته في الندوة، تضمن اعتماد مقولة ‎التباعد الجسدي؛ لأن المُراد هو تباعد الأجساد لا التباعد الاجتماعي بين الناس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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