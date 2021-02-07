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محافظ جنوب سيناء: تنفيذ ٩١٣٦ وحدة إسكان اجتماعي خلال 6 سنوات

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محافظ جنوب سيناء: تنفيذ ٩١٣٦ وحدة إسكان اجتماعي خلال 6 سنوات محافظ جنوب سيناء: تنفيذ ٩١٣٦ وحدة إسكان اجتماعي خلال 6 سنوات

مصراوي Masrawy

03:44 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى ومينا غالي:

قال اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن حمل تطوير شرم الشيخ كان كبيرا للغاية، لكن الحلم أصبح حقيقة وأصبح لدينا 4 كباري في المدينة، والتي كان من الصعب إنشائها.

وأضاف فودة اليوم: لا أحد منا كان يحلم أن يتلقى تعليمه في شرم الشيخ، ولكن هذا الصرح العلمي (جامعة الملك سلمان)، حقق الحلم، وكذلك المدينة الشبابية نتاج مجهود كبير للغاية.

وأوضح فودة أن جنوب سيناء بها 9 مدن وتبلغ مساحتها 31 ألف كيلومتر مربع، بما يشكل 3 ٪ من مساحة ، مسيرا إلى أنه تم تنفيذ ٩١٣٦ وحدة إسكان اجتماعي شاملة المرافق خلال السنوات الست الماضية.

وتابع: لدينا أيضا ٣ مناطق عشوائية أبرزها منطقة الرويسات، وبينها وبين البحر ١٠ كيلومترات، ولا يصح ذلك، وتواصلنا وأقنعنا الناس وقمنا ببناء ٤٩٦ وحدة للناس، وفي الطور لدينا سوق عشوائي بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات عملنا سوق حضاري في الطور.

وتابع: سنعلن العام المقبل، أنه لا يوجد أي وادي في جنوب سيناء ليس به مدرسة، ولدينا بالمدارس الفنية مصنع ألواح، ومصنع توليد طاقة، ومعهد فنادق، ومدرسة يابانية ومدرسة الأهرام وعدد من المدارس الجديدة الأخرى، كما أن لدينا فرعا للتعليم المفتوح بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى جامعة الملك سلما المقامة على مساحة ٤٢.٢ فدان.

جاء ذلك خلال كلمته بملتقى التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل، بمشاركة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى الإعلام، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين.

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