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تونس: وفاة 4 أشخاص بعد تناولهم مواد كحولية سامة

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تونس: وفاة 4 أشخاص بعد تناولهم مواد كحولية سامة تونس: وفاة 4 أشخاص بعد تناولهم مواد كحولية سامة

مصراوي Masrawy

04:03 م الأحد 07 فبراير 2021

تونس- (د ب أ):

توفي 4 أشخاص فيما يرقد 3 آخرون في العناية المركزة fمستشفى القصرين غرب تونس، بعد شربهم لمواد كحولية سامة تقليدية الصنع.

وقال مصدر من محكمة القصرين، الأحد، إن مستشفى القصرين شهد ثلاث وفيات أمس السبت وحالة رابعة اليوم الأحد.

وأوضح مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة شوقي بوعزي، لإذاعة "جوهرة" الخاصة، أنه "تبين من شهادات المصابين أنهم شربوا مواد كحولية أو ما يعرف بالقوارص (عطور تقليدية). وبدأت النيابة العامة التحقيق في الحادثة".

وبحسب المسؤول، يجري التقصي بشأن المصدر الأصلي للمواد السامة التي جرى تسويقها للضحايا وتم اكتشافها أيضا في عدد من المحلات في الجهة.

ويلجأ كثيرون في المناطق الفقيرة إلى معاقرة مواد كحولية تقليدية الصنع بديلة عن الخمور، إما بسبب غياب نقاط للبيع أو بسبب الكلفة الرخيصة لهذه المواد التي يجري تسويقها على نطاق واسع وبشكل غير قانوني.

وقال بوعزي "ننتظر تقرير الطب الشرعي على الجثث الأربعة لرفع عينات منها ومعرفة طبيعة المواد السامة وأسباب الوفاة على وجه الدقة".

وفي مايو 2020، توفي سبعة أشخاص وأصيب 60 آخرون، بينهم ثلاثة فقدوا البصر، في حادثة هزت تونس، بعد تناولهم لمادة كحولية فاسدة تضمنت مادة الميثانول السامة ممزوجة بعطور مخصصة للحلاقة، بجهة القيروان وسط تونس.

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