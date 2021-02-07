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مسؤولة إسرائيلية: لن نحقق مناعة القطيع حتى إذا "تلقّح" جميع البالغين

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مسؤولة إسرائيلية: لن نحقق مناعة القطيع حتى إذا "تلقّح" جميع البالغين مسؤولة إسرائيلية: لن نحقق مناعة القطيع حتى إذا "تلقّح" جميع البالغين

مصراوي Masrawy

04:01 م الأحد 07 فبراير 2021

تل أبيب- (د ب أ):

استبعدت مسؤولة صحية بارزة في إسرائيل، الأحد، أن تصل إسرائيل لمناعة القطيع ضد ، حتى إذا ما تم توزيع اللقاحات المضادة للفيروس على جميع البالغين، وذلك لأنه لا يوجد حاليا لقاح تم اعتماده للأطفال.

وقالت رئيسة الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون ألروي-بريس، في اجتماع برلماني :"عندما يكون لدينا 2.5 مليون طفل لا يمكن أن يحصلوا على لقاح، فربما لن نصل إلى مناعة القطيع، حتى إذا ما تم تلقيح جميع السكان الذين يمكن تلقيحهم".

وحصل أكثر من ثلث عدد سكان إسرائيل، الذي يبلغ 9.3 مليون نسمة، على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر/بيونتيك، فيما حصل الخُمْس على جرعتي اللقاح.

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