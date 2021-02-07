"متحدث الداخلية في المؤتمر الصحفي اليوم": العودة لقرار منع التجول بيد المجتمع

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أكد مراقبة الحالة الوبائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات

شدد المقدِّم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، على أن العودة لقرار منع التجول بيد المجتمع، من خلال التزامه وتقيده بالاجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعمل على تقييم الاجراءات بشكل مستمر.

جاء ذلك في رده على سؤال حول الحاجة لفرض إجراءات إضافية في الأيام المقبلة، حيث قال في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) إن "الجهات المختصة تعمل على التقييم المستمر والفوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية يتطلبها الوضع".

وعما إذا كان هناك قرار مرتقب لمنع التجول، شدد "الشلهوب" على أن القرار بيد المجتمع، مشيرا إلى أنه متى ما تم الالتزام بالإجراءات الاحترازية فلن يكون هناك منع.

واستدرك قائلا: "متى ما دعت الحاجة إلى اتخاذ ما يلزم لحماية الإنسان وصحته فسيتم اتخاذ ما يلزم وفق ما تتطلبه المرحلة".

وأشار إلى أن الجهات المعنية والمختصة تقوم وتراقب المنحنيات والمؤشرات الخاصة بارتفاع وانخفاض الوباء، ومتى ما دعت الحاجة سيتم اتخاذ ذلك والقرار بيد المجتمع.

ونوه "الشلهوب" إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية في مناطق المملكة بهدف محاصرة انتشار فيروس كورونا، وشدد على استمرار الجهات الأمنية في ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتا إلى حدوث ارتفاع في نسبة المخالفات للإجراءات الاحترازية بنسبة 72٪.