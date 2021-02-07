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.. انهيار جليدي يقتل العشرات ويجرف سداً في الهند

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بالفيديو.. انهيار جليدي يقتل العشرات ويجرف سداً في الهند .. انهيار جليدي يقتل العشرات ويجرف سداً في الهند
الجيش نقل فرق الكوارث جواً ونشر جنوداً

بالفيديو.. انهيار جليدي يقتل العشرات ويجرف سداً في الهند

يُخشَى مقتل ما يصل إلى 150 شخصاً في شمال الهند؛ بعد انهيار نهر جليدي في جبال الهيمالايا، وجرف سداً لتوليد الطاقة الكهرومائية، اليوم الأحد، حيث أدّت الفيضانات إلى إخلاء القرى الواقعة عند المصبّ.

وذكر شاهد عيان أنه رأى جداراً من الغبار والصخور والمياه عندما اجتاح انهيار جليدي وادي نهر داولي جانجا، الواقع على بُعد أكثر من 500 كيلومتر في ولاية أوتارانتشال، شمال نيودلهي، وفقاً لـ"رويترز".

ومن ناحيته، بيّن سانجاي سينغ رانا، الذي يعيش في الروافد العليا للنهر بقرية ريني، أن الانهيار جاء بسرعة كبيرة، ولم يكن هناك وقت لتنبيه أي شخص.

ومن جانبه، أوضح قائد شرطة الولاية أشوك كومار، أن أكثر من 50 شخصاً يعملون في السد، مشروع ريشجانجا للطاقة الكهرومائية، كانوا من بين القتلى الذين يُخشى أنهم لقوا حتفهم على الرغم من إنقاذ آخرين.

وأضاف أن السلطات أخلت سدوداً أخرى لاحتواء تدفق المياه من نهر ألاكاناندا الذي غمرته الفيضانات.

وأظهرت لقطات شاركها السكان المحليون المياه، وهي تجرف أجزاء من سد ريشيغانغا وأي شيء آخر يعترض طريقه.

القوات الجوية الهندية نقلت فرق الاستجابة للكوارث جواً للمساعدة في عمليات الإغاثة والإنقاذ، وجرى بالفعل نشر جنود الجيش والمروحيات تقوم بالاستطلاع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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