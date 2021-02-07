مدير صحة عسير يحتفي بتخرج ابنه "سلطان" من كلية الملك فيصل الجوية

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احتفل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض العسيري، بتخرج ابنه "سلطان"، برتبة ملازم طيار، وحصوله على درجة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية.

جاء ذلك بعد أن أمضى قرابة ثلاث سنوات ونصف من التدريب على كل المهارات في علوم الطيران.

وعبّر "العسيري" عن فرحته البالغة وهو يشاهد ابنه ملتحقًا، بصقور الوطن بعد سنوات من المثابرة والجد والاجتهاد، سائلًا الله له التوفيق في خدمة الدين والمليك والوطن.

وبدوره عبر الخريج الملازم طيار سلطان بن خالد العسيري، عن سعادته وفرحته الغامرة بهذه المناسبة، معبرًا عن فخره واعتزازه لالتحاقه بشرف خدمة الدين والملك والوطن.

كما قدم شكره لوالده ووالدته وجده على دعمهم له وتشجيعهم وتوفير كل سبل تحقيق النجاح والتميز حتى أمضى سنوات الدراسة والتدريب بكل اقتدار مهدياً هذا التخرج لهم.

"سبق" تتقدم بالتهنئة لـ"العسيري"، وتتمنى له التوفيق.