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وزير الداخلية يدشن عددًا من المقارّ الأمنية في الرياض ومكة المكرمة

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وزير الداخلية يدشن عددًا من المقارّ الأمنية في الرياض ومكة المكرمة وزير الداخلية يدشن عددًا من المقارّ الأمنية في الرياض ومكة المكرمة
ضمن خطة متكاملة للارتقاء بمستوى بيئة عمل رجال الأمن

وزير الداخلية يدشن عددًا من المقارّ الأمنية في الرياض ومكة المكرمة

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، عددًا من المقارّ الجديدة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة للسجون بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى مقرين لقيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة.

واطلع وزير الداخلية خلال التدشين على عرض وثائقي عن مراحل إنجاز (23) مشروعًا آخر ضمن المرحلة الرابعة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقارّ الأمنية الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 89%.

ويذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية وتجهيزها بأفضل التقنيات، يهدف إلى الارتقاء بمستوى بيئة عمل رجال الأمن، بما ينسجم مع متطلبات أداء مهامهم التي تقتضي الاستعداد التام والجاهزية الدائمة في جميع الأوقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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