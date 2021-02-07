ضعف الشبكات وارتفاع مقابل الخدمة.. برلماني ينتقد بيان وزير الاتصالات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، معلقًا على استمرار وجود عدد من المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات في المصالح الحكومية: "للأسف يضطر المواطنون إلى الذهاب أكثر من مرة إلى المصالح الحكومية؛ بسبب تعطل السيستم".

ووجه قرقر حديثه إلى وزير الاتصالات، عقب كلمة الأخير بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد: "متى تنتهي عبارة السيستم واقع".

وأوضح النائب أنه لا يجوز استمرار ذلك الأمر الذي يتسبب في ضياع وقت وجهد المواطنين، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أمرًا ضروريًّا في مختلف القطاعات، ويتطلب الاهتمام به في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي.

وتابع وكيل لجنة النقل بالبرلمان: للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر؛ فإن مشكلات ضعف الإنترنت ما زالت موجودة، بالإضافة إلى ارتفاع مقابل الخدمة؛ حيث أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيهًا، تنتهي قبل نهاية الشهر؛ ما يضع عبئًا على كاهل الأسرة المصرية، موجهًا حديثه إلى الوزير: الإنترنت لم يعد رفاهية، وإنما أصبح أمرًا أساسيًّا في كل بيت مصري؛ خصوصًا في ظل نظام التعليم عن بُعد، واستشهد بدائرته التي تضم مراكز بلقاس والستاموني وجمصة بالدقهلية.

وأوضح قرقر أن دائرته بها مجالس قروية لا يوجد بها إنترنت، مطالبًا بضرورة حل مشكلات ضعف الخدمة، والعمل على تقويتها وتخفيض قيمة الباقة الشهرية، متسائلًا عن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول ما يواجهه المواطنون من تسريب بياناتهم لشركات التسويق العقاري.. وغيرها من الشركات.

وطالب النائب بسرعة حل مشكلات مكاتب البريد، موضحًا أن دائرته تعاني نقص عدد المكاتب، رغم توفير مساحات بالجهود الذاتية وإجراء معاينات لها، إلا أنه لم يتم أي شيء حيالها.