وزير خارجية اليمن يصل القاهرة للمشاركة في الاجتماع وزراء الخارجية العرب

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، الذي ينعقد غدا على مستوى وزراء الخارجية، لبحث وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة ، التي تستهدف الأمن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، وصل وزير الخارجية اليمني والوفد المرافق له، وتم استقباله باستراحة كبار الزوار بالمطار، وإنهاء إجراءات وصوله مع الوفد المرافق.

وكان السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، قد صرح أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب موقفًا يحقق الحماية للأمن العربي، ويخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وتشارك اليمن بوفد برئاسة وزير الخارجية والمغتربين د. أحمد عوض بن مبارك، والسفير رياض العكبري مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية.