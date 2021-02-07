أخبار عاجلة

"إيران الشريرة".. 122 نائبًا أمريكيًّا يوقّعون قرارًا يدعو "بايدن" لهذا الفعل -
"الوحدة" يستعيد توازنه برباعية في مرمى "الفيصلي" -
وفاة عميد عائلة "المطوع" عن عمر 90 عاماً -
فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها -
"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية -
وفاة كاتم أسرار "ابن لادن" وحارسه الشخصي -
"الأهلي" يعلن حجم إصابة "ميتريتا".. ومدة غيابه -
أمريكا: إصابات كورونا تتخطى 27.4 مليون حالة -
الهند تقدم مساعدات إنسانية طارئة إلى سوريا -
تصاعد أزمة كورونا في تنزانيا والرئيس يعلن خلو البلاد من "كوفيد-19" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير خارجية اليمن يصل القاهرة للمشاركة في الاجتماع وزراء الخارجية العرب

Print
وزير خارجية اليمن يصل القاهرة للمشاركة في الاجتماع وزراء الخارجية العرب وزير خارجية اليمن يصل القاهرة للمشاركة في الاجتماع وزراء الخارجية العرب

مصراوي Masrawy

03:33 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، الذي ينعقد غدا على مستوى وزراء الخارجية، لبحث وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة ، التي تستهدف الأمن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، وصل وزير الخارجية اليمني والوفد المرافق له، وتم استقباله باستراحة كبار الزوار بالمطار، وإنهاء إجراءات وصوله مع الوفد المرافق.

وكان السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، قد صرح أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب موقفًا يحقق الحماية للأمن العربي، ويخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وتشارك اليمن بوفد برئاسة وزير الخارجية والمغتربين د. أحمد عوض بن مبارك، والسفير رياض العكبري مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

شبكة عيون الإخبارية