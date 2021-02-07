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الطلبة يسألون أين الانترنت؟.. برلماني يعلق على بيان وزير الاتصالات

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الطلبة يسألون أين الانترنت؟.. برلماني يعلق على بيان وزير الاتصالات الطلبة يسألون أين الانترنت؟.. برلماني يعلق على بيان وزير الاتصالات

مصراوي Masrawy

03:32 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، إن المشكلة الحقيقية التي تواجه الموطنين، خلال خدمات الرقمنة، تتعلق بأن العنصر البشري ليس مؤهلًا، معلقًا: دائمًا يحمّلون السيستم مشكلة تعطل الخدمات، والسيستم بريء من ذلك.

وأشار مدينة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، للتعقيب على بيان وزير الاتصالات، إلى أن العامة في الشارع المصري أصبحوا يحفظون عن ظهر قلب جملة "السيستم واقع"، مطالبًا بإعادة تأهيل العنصر البشري .

وانتقد النائب عدم وجود رقابة على شركات المحمول من قِبل وزارة الاتصالات؛ سواء في الفاتورة أو أداء الخدمة في بعض المناطق، مؤكدًا أن وسائل الاتصالات والرقمنة والإنترنت والهاي تك، أصبحت مرتبطة بحياتنا اليومية .

وتابع مدينة: خدمات الإنترنت سيئة، فترة متاحة وفترات غير متاحة، لافتًا إلى أن مدينة الخانكة تعاني عدم وجود التليفونات الأرضية.

وتابع النائب بأن الكارثة الحقيقة في مشكلة الإنترنت هي أن الطلبة أصبحوا يتلقون التعليم عن بُعد، في ظل وجود الجائحة الحالية؛ ولكن الإنترنت غير متوفر بنسبة 70%، قائلًا: "أولادنا بيسألونا النت فين!"، محذرًا من وجود نتيجة عكسية من خلال التعليم عبر الإنترنت.

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