أخبار عاجلة

"إيران الشريرة".. 122 نائبًا أمريكيًّا يوقّعون قرارًا يدعو "بايدن" لهذا الفعل -
"الوحدة" يستعيد توازنه برباعية في مرمى "الفيصلي" -
وفاة عميد عائلة "المطوع" عن عمر 90 عاماً -
فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها -
"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية -
وفاة كاتم أسرار "ابن لادن" وحارسه الشخصي -
"الأهلي" يعلن حجم إصابة "ميتريتا".. ومدة غيابه -
أمريكا: إصابات كورونا تتخطى 27.4 مليون حالة -
الهند تقدم مساعدات إنسانية طارئة إلى سوريا -
تصاعد أزمة كورونا في تنزانيا والرئيس يعلن خلو البلاد من "كوفيد-19" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس النواب يطالب بحذف الكلمات الأجنبية من المضبطة

Print
رئيس النواب يطالب بحذف الكلمات الأجنبية من المضبطة رئيس النواب يطالب بحذف الكلمات الأجنبية من المضبطة

مصراوي Masrawy

03:31 م الأحد 07 فبراير 2021

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بعدم استخدام المصطلحات الأجنبية أثناء الجلسة العامة تحت قبة البرلمان.

وحذف رئيس البرلمان كلمة لإحدى النائبات "سنترز"، مؤكدا أنها كلمة معروفة باللغة العربية وتعني "مراكز"، مشددا على الأعضاء ضرورة الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار إلى أن وزير الاتصالات كان قادرا على عرض بيانه باللغة الإنجليزية، ولكنه لم يفعل ونحن نشكره علي ذلك.

ووجه حنفي جبالي، الشكر لنواب البرلمان، بشأن حرصهم على عرض كافة القضايا أمام الوزراء.

واختص رئيس البرلمان، بالشكر للمعارضة، قائلا: أشكر المعارضة الوطنية على تعقيبهم على بيانات الوزراء.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

شبكة عيون الإخبارية