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البيئة تستجيب لشكوى نواب بشأن التضرر من أحد المصانع بالإسكندرية

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البيئة تستجيب لشكوى نواب بشأن التضرر من أحد المصانع بالإسكندرية البيئة تستجيب لشكوى نواب بشأن التضرر من أحد المصانع بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

03:30 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن وزارة البيئة، إن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أصدرت توجيهاتها بالاستجابة الفورية للطلب المقدم من عضوي البرلمان رزق راغب وأحمد خليل، وذلك خلال عرض وزيرة البيئة بيان الوزارة بالجلسة العامة لمجلس النواب والمتضمن بحث شكوى التضرر من صدور روائح وانبعاثات كريهة من أحد مصانع الأعلاف بغرب الإسكندرية.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة مشتركة من الفرع الإقليمي للوزارة بالإسكندرية ومسئولي هيئة التنميةالصناعية للتفتيش على المنشأة محل الشكوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة أسباب المشكلة، على أن يتم المتابعة المستمرة حتى يتم التأكد من إزالة أسباب الشكوى.

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