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الندوة العالمية تشيّد 20 مركزًا تعليميًّا في نيجيريا

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الندوة العالمية تشيّد 20 مركزًا تعليميًّا في نيجيريا الندوة العالمية تشيّد 20 مركزًا تعليميًّا في نيجيريا
خلال الأعوام الثلاثة الماضية

الندوة العالمية تشيّد 20 مركزًا تعليميًّا في نيجيريا

أنشأ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في نيجيريا، خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2018-2019-2020) عشرين مركزًا تعليميًّا بمساحات مختلفة.

ويحتوي كل مركز على مسجد وبئر ومدرسة قرآنية وفصول دراسية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم في 14 منطقة نيجيرية.

وتركز الندوة العالمية، في تشييدها لهذه المراكز، على المناطق والولايات الشمالية الأكثر فقرًا واحتياجًا وتقل فيها نسبة التعليم وترتفع فيها نسبة الأمية وما تخلفه من حياة بئيسة ومضنية.

وتحظى هذه المراكز التي أنشأتها الندوة في نيجيريا بتقدير كبير من الأهالي في المناطق المنفذة بها؛ لما تقدمه من خدمات متعددة وفرت لهم أماكن العبادة وتعليم القرآن وقدمت لأبنائهم فرص التعليم، وكذلك وفرت لهم المياه الصالحة للشرب وسط بيئة جافة قاحلة تشح فيها المياه.

وقال مدير مكتب الندوة في نيجيريا: إن هذه المراكز من المشاريع التي تحقق أساسيات البناء الإنساني والمجتمعي وتلبي احتياجات المسلمين الضرورية (تعليمية وتعبدية وخدمية) ونيجيريا من أشد البلدان احتياجًا لهذه المشاريع؛ لاتساع رقعتها وكثافة سكانها الذين يبلغون (200) مليون نسمة.

وأضاف أن قيمة هذه المراكز يستشعرها الأهالي ومن قبلهم المسؤولون الذين يثنون على الدوام على جهود الندوة العالمية ويجددون ثقتهم في برامجها وحسن تعاونها كشريك في تنمية المجتمع النيجيري، ويؤكدون على امتنانهم للمملكة حكومة وشعبًا ويشيدون بعطائها الإنساني المتميز الذي يتجدد ويتمدد بخيره وإنسانيته إلى مختلف المجتمعات الأفريقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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