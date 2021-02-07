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"خامنئي" يبتزّ العالم.. ويشترط رفع العقوبات الأمريكية مقابل الالتزام بالاتفاق النووي

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"خامنئي" يبتزّ العالم.. ويشترط رفع العقوبات الأمريكية مقابل الالتزام بالاتفاق النووي "خامنئي" يبتزّ العالم.. ويشترط رفع العقوبات الأمريكية مقابل الالتزام بالاتفاق النووي
طالب بتراجع واشنطن عن الانسحاب منه

في محاولة جديدة من جانب النظام الإيراني لابتزاز العالم، أعلن المرشد علي خامنئي، اليوم (الأحد)، أن إيران لن تستأنف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران بعد قرار واشنطن الانسحاب منه.

وقال "خامنئي" في كلمة متلفزة أثناء استقباله قادة القوة الجوية للجيش: "إذا أرادوا عودة إيران إلى التزامات الاتفاق النووي، على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وزعم "خامنئي" أن "إيران هي الطرف الوحيد الذي يحق له أن يضع شروطًا معينة متعلقة بالاتفاق النووي؛ لأنها احترمت التزاماتها، على عكس أمريكا والدول الأوروبية الثلاث".

وذكر أن "اشتراط عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها في الاتفاق هو سياسة لا عدول عنها بالنسبة لإيران".

وتوصلت إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، ، والصين) إلى الاتفاق حول برنامجها النووي في العام 2015.

وكانت إيران بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجيًّا عن غالبية الموجبات الأساسية لاتفاق فيينا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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