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شكري يؤكد دعم الكامل للبنان لحلحلة جمود تشكيل

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شكري يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لحلحلة جمود تشكيل الحكومة شكري يؤكد دعم الكامل للبنان لحلحلة جمود تشكيل

مصراوي Masrawy

03:02 م الأحد 07 فبراير 2021

القاهرة- أ ش أ:

أكد سامح شكري وزير الخارجية، دعم الكامل للبنان الشقيق وصولًا إلى حلحلة الجمود الراهن الذي يعرقل تشكيل اللُبنانية.

جاء ذلك خلال استقبال شكري، الأحد، لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبة حيث تم بحث مُجمل العلاقات الثنائية، وسبل تحريك الجمود الحالي في المشهد اللبناني.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد على رؤية مصر القائمة على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية تُعلي من مصلحة لبنان العُليا، وتحظى بدعم المجتمع الدولي على نحو يتسق مع الأسس الدستورية دون غيرها من المعايير التي أنتجت الأزمة الممتدة في لبنان، وبما يُجنب لُبنان الشقيق الوقوع تحت تأثير قوى إقليمية أو داخلية لا تُعلي إلا أجنداتها الضيقة دون الالتفات إلى مصالح الشعب اللبناني وصون مقدراته الوطنية، خاصة مع الوضع الاقتصادي الحالي الذي يشهده لبنان، وما يقتضيه من بدء فوري في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية عقب تشكيل الحكومة.

من جانبه، عرض وزير الخارجية اللبناني رؤيته لتطورات الوضع القائم في لبنان، معربًا عن تقدير بلاده البالغ للدور المصري الداعم سياسيًا واقتصاديًا للبنان من أجل الخروج من الوضع الحالي، مؤكدًا على تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور مع مصر.

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مصراوي Masrawy

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